В Україні подорожчає купівля стажу для виходу на пенсію

Вже з наступного року це будуть зовсім інші суми

У 2020 році вимога до стажу, який дозволить вийти на пенсію у 60 років, зросте з 27 до 28 років.

Якщо ж його не вистачатиме – не проблема, в Україні його можна докупити. Втім, це не дуже дешево.

На сьогодні вартість одного року стажу – 26 тис. 400 грн. Однак вже з наступного вона дещо зросте.

Якщо не вистачає стажу, є два варіанти: докупити його або сплатити добровільний внесок до ПФУ.

У першому випадку Пенсійний фонд продає стаж українцям, розраховуючи вартість місяця за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два, що нині дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу обходиться у 26,4 тис. грн.

Вже до липня 2021-го сума збільшиться до 31 680 грн.

Після липня 2021-го – до 34 320 грн.

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік уже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант – для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію.

Наприклад, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. Наразі це 1 100 грн на місяць.

До липня 2021-го місяць стажу коштуватиме 1320 грн.

Після липня 2021-го – це буде вже 1430 грн.

Як повідомлялося, частина пенсіонерів не отримає виплату до 65 років.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев'ять місяців склав понад 17 млрд грн.

Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

Джерело: Обозреватель