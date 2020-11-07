«Реальних 40 тисяч заражень за добу – це нормальний процес», – імунолог

«Ми тестуємо мало і неправильно. І можна припускати, що реальне інфікування у нас в 5-10 разів більше, ніж ми бачимо за офіційними даними» - науковець

«Українській владі потрібно займатися лікуванням людей, а не сіяти паніку серед населення» – Волянський

Не потрібно говорити, що ми на межі катастрофи, оскільки на сьогодні у нас реальна кількість заражень коронавірусом може становити до 40 тисяч на добу. Про це в ефірі Апостроф Live розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський.

«Ми тестуємо мало і неправильно. І можна припускати, що реальне інфікування у нас в 5-10 разів більше, ніж ми бачимо за офіційними даними. Але не треба лякатися ні вісім, ні дев’ять, ні реальних 40 тисяч – це абсолютно нормальний процес проходження першої хвилі пандемії.

На сьогодні у нас панікують усі – і міністри, і головний санлікар, і ЗМІ. І що в такому випадку залишається робити людям, якщо вони бачать, що вже виконавча влада, яка відповідає за реальні протидії вірусу в країні, дозволяє собі говорити, що ми на межі катастрофи.

Адже у них є і гроші, і важелі, і механізми, і вибудувана структура. Що заважає спокійно, без істерик, без обіцянки катастрофи проходити цю хвилю? Я не бачу проблем», – сказав Волянський.

Науковець наголосив, що люди хворіють і вмирають, тому потрібно ці жертви мінімізувати, а це не робиться.

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