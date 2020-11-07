  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    «Реальних 40 тисяч заражень за добу – це нормальний процес», – імунолог

    • Розсилка
    <p>&laquo;Ми тестуємо мало і неправильно. І можна припускати, що реальне інфікування у нас в 5-10 разів більше, ніж ми бачимо за офіційними даними&raquo; - науковець</p> - «Реальних 40 тисяч заражень за добу – це нормальний процес», – імунолог

    «Ми тестуємо мало і неправильно. І можна припускати, що реальне інфікування у нас в 5-10 разів більше, ніж ми бачимо за офіційними даними» - науковець

    Фото: facebook.com

    «Українській владі потрібно займатися лікуванням людей, а не сіяти паніку серед населення» – Волянський

    Не потрібно говорити, що ми на межі катастрофи, оскільки на сьогодні у нас реальна кількість заражень коронавірусом може становити до 40 тисяч на добу. Про це в ефірі Апостроф Live розповів лікар-імунолог, доктор медичних наук Андрій Волянський.

    «Ми тестуємо мало і неправильно. І можна припускати, що реальне інфікування у нас в 5-10 разів більше, ніж ми бачимо за офіційними даними. Але не треба лякатися ні вісім, ні дев’ять, ні реальних 40 тисяч – це абсолютно нормальний процес проходження першої хвилі пандемії.

    На сьогодні у нас панікують усі – і міністри, і головний санлікар, і ЗМІ. І що в такому випадку залишається робити людям, якщо вони бачать, що вже виконавча влада, яка відповідає за реальні протидії вірусу в країні, дозволяє собі говорити, що ми на межі катастрофи.

    Адже у них є і гроші, і важелі, і механізми, і вибудувана структура. Що заважає спокійно, без істерик, без обіцянки катастрофи проходити цю хвилю? Я не бачу проблем», – сказав Волянський.

    Науковець наголосив, що люди хворіють і вмирають, тому потрібно ці жертви мінімізувати, а це не робиться.

    Читайте також:
    Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків
    Україна епідемія влада населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies