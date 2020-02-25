Цілий Сінгапур. У Мін'юсті похвалилися площею проданої арештованої землі



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Реалізація арештованих земельних ділянок розпочалася у жовтні 2016 року після набуття чинності закону «Про виконавче провадження», - Мін'юст

ДП «СЕТАМ» на електронному аукціоні продало 1784 лоти на понад 428,5 млн грн

У Міністерстві юстиції похвалилися, що за понад три роки продали 72 тис. га землі, що дорівнює розмірам Республіки Сінгапур. Про це йдеться на сторінці електронного аукціону OpenMarket у Facebook.

Зазначається, що державне підприємство «СЕТАМ» на електронному майданчику OpenMarket продало 1784 лоти з арештованими земельними ділянками на 428 512 913 грн.

«Підняття ціни на продаж арештованої землі вражає, адже на даний момент вдалося додатково до стартової ціни заробити вже понад 52 млн грн. Конкуренція між учасниками аукціонів за земельні ділянки показує гарні результати. Ось, наприклад, ділянку в Кропивницькому продали з приростом 4795%. Інша земельна ділянка в Запоріжжі пішла з молотка за пів мільйона гривень, при тому, що спочатку аукціону її ціна становила 19 тисяч», - повідомив в. о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Микола Писанчин.

У міністерстві наголошують, що реалізація арештованих земельних ділянок розпочалася у жовтні 2016 року після набуття чинності законом «Про виконавче провадження».

Нагадаємо, OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) - це ефективний засіб реалізації майна через інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.