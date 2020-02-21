Кабмін навесні повністю «оцифрує» Україну



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На карту України вже нанесли понад 111 000 тисяч соціально важливих об’єктів

Уряд України проводить повний аудит держави. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своему Telegram-каналі.

За його словами, в уряді вже провели оцінку наявного населення, щоби розуміти кількість людей, їхній віковий та гендерний склад.

«Так само провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднані карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси», — написав прем’єр-міністр.

Також він повідомив, що на карту України вже нанесли понад 111 000 тисяч соціально важливих об’єктів.

До слова, раніше міністр Кабміну Дубілет запропонував порахувати жителів окупованих територіях за допомогою супутника.

Нагадаємо, Дубілет хоче зробити в Україні прописку за декларативним принципом.

Раніші Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Згодом Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88.