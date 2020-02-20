Рада продовжує розглядати правки до законопроєкту про ринок землі



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Депутати почали розгляд 649-ї поправки із 4018

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту в четвер.

У залі зареєстровані 274 народних депутатів.

«Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер.

У четвер парламентарії продовжать розгляд поправок до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)». Депутати почали розгляд 649 поправки з 4018.

Верховна Рада у вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроєкту про ринок землі. За результатами голосування 18 лютого усі правки були відхилені.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.