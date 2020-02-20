Нардепи розглянули понад тисячу правок до земельної реформи і пішли на перерву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Верховної Ради 20 лютого Фото: Ян Доброносов / instagram.com

Фракція «Слуга народу» поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада України станом на четвер, 20 лютого, розглянула 1049 правок до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Усього в документі 4018 правок. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не була.

Нагадаємо, в аграрному комітеті Верховної Ради не виключають скликання позачергового засідання для розгляду законопроєкту про ринок землі. Глава комітету Микола Сольський запевнив, що сьогодні нардепи навряд чи будуть продовжувати засідання парламенту.

Варто зазначити, фракція «Слуга народу» поки не досягла домовленості з опозицією у питанні прискорення розгляду законопроєкту про ринок землі. Так, у «Слузі народу» постійно йдуть переговори з депутатами з ОПЗЖ по зняттю частини поправок.

Нагадаємо, Рада станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 поправок до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Як повідомлялось, у фракції «Слуга народу» розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроєкту про ринок землі.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.