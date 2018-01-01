Ціни на автогаз на українських АЗС полізли вгору

Середня ціна на автогаз складає 13,32 грн/л

З 5 на 6 лютого вартість скрапленого газу в деяких мережах АЗС зросла на 2-20 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, в мережах «Олас» і «Автотехсервіс» вартість автогазу виросла на 20 коп./л, до 13,50 грн/л і 13,40 грн/л,



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Середня ціна на автогаз складає 13,32 грн/л

З 5 на 6 лютого вартість скрапленого газу в деяких мережах АЗС зросла на 2-20 коп./л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, в мережах «Олас» і «Автотехсервіс» вартість автогазу виросла на 20 коп./л, до 13,50 грн/л і 13,40 грн/л, відповідно. У мережі SOCAR ЗВГ подорожчав до 13,99 грн/л (+10 коп./л), в мережі WOG - до 13,782 грн/л (+5 коп./л).

На 2-6 коп./л виросли ціни на станціях AMIC, «Кворум», ОККО, і «Татнєфть-АЗС-Україна».

Середня ціна ЗВГ по Україні 6 лютого склала 13,32 грн/л (+2 коп./л).

Як повідомляв enkorr, з 29 січня по 2 лютого середні оптові ціни скрапленого газу на ГНС виросли на 590 грн/т - до 22260 грн/т. Учасники ринку пояснюють зростання цін зростанням попиту на ресурс внутрішніх виробників через скорочення імпорту, вартість якого через девальвацію гривні виросла.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року ціни автогазу зросли на 1-17 коп./л.