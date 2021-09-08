Ціни на руду пішли вниз, підвищення податків для експортерів погіршить економічну ситуацію, – експерт

1 липня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№ 5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди

Світові ціни на руду знижуються через охолодження попиту Китаєм

Період високих цін на сировину на світових ринках закінчився, вони стрімко падають. Якщо влада зараз підвищить податки для експортерів, країна недоотримає валютні надходження, а економічне зростання загальмується. Про це заявив директор Центру політичного аналізу Володимир Головко.

«Дійсно, було зростання цін на руду. Але Китай став охолоджувати попит, а Китай – один з ключових покупців сировини на світовому ринку. І ми будемо бачити певне гальмування економічного зростання. Я думаю, що це вдарить і по показникам провідних металургійних компаній України», – зазначив Головко.

На його думку, в такий період влада не повинна підвищувати податковий тиск на експортерів, як це передбачено ініційованим нею законопроектом 5600, де суттєво збільшуються податки. Також експерт нагадав, що схожа політика з боку влади у 2008 році спровокувала кризу в промисловості, коли підприємства опинились на грані зупинки.

«Є досвід 2008 року. Тоді теж уряд намагався, бачачи спекулятивне зростання по всім показникам металургії, через тарифи та інші засоби забрати ці премії спекулятивно у наших виробників. Але вже за місяць, з серпня 2008 року, почалось гальмування розвитку. А за два місяці, у листопаді підприємства, опинилися на грані зупинки. Тому треба згадати цей досвід уряду і переконатися, що не треба мислити одним місяцем», – сказав Головко.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що держава не повинна спекулювати високими цінами на сировину, тому що це завжди призводить до падіння інвестицій.

Водночас експерший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і продукцію металургів закінчується, скоро вітчизняним підприємствам ГМК буде складно конкурувати на світових ринках, тож в таких умовах неприпустимо підвищувати для них податки.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№ 5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.