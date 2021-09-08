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    Думки вголос

    Квартири, земельні ділянки і авто. Для матері «слуги» Клочка настав кінець епохи бідності

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    В одній депутатській родині дійсно закінчилася епоха бідності - Квартири, земельні ділянки і авто. Для матері «слуги» Клочка настав кінець епохи бідності
    В одній депутатській родині дійсно закінчилася епоха бідності

    Клочко є заступником члена Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО

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    Многие сегодня проснулись и узнали, что мама депутата ВР из «Слуги народа» Андрея Клочко смогла приобрести за последние два года:

    • квартиру в Киеве в 200 квадратных метров;
    • квартиру в Киеве в 65 квадратных метров;
    • дом в коттеджном поселке с участком земли под Киевом – 150 квадратных метров;
    • еще один земельный участок под Киевом на 24 сотки на территории другого строящегося коттеджного поселка;
    • и такую мелочь, как Tesla Model X 2016 года выпуска.

    Кто-то даже заподозрил, что Андрей Клочко таким образом пытается легализовать свои теневой доходы, которые у него появились после получения мандата. Но депутат отверг такие нелепые подозрения просто сказав, что он не финансирует покупки своей мамы. И все конечно поверили. И даже НАБУ и НАЗК поверили. Если бы не поверили, то уже бы занимались доходами полученными нетруловым или преступным путем. Но не занимаются. Значит Андрей Клочко ни в чем не виноват и к нему вопросов у этих двух органов нет. Так что не наговаривайте на него. Некоторые, даже заподозрили, что покупки мамы этого депутата связаны с тем, что он является Главой Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Но я считаю, что врядли.

    Скорее всего на улучшение финансового положения мамы нардепа повлияло то, что он является настоящим вице-президентом Всеукраинской Федерации Петанка. Ведь игра в петанк увеличивает удачливость и привлекает деньги. Но это не точно. А все обвинения в коррупции из-за того, что Клочко Глава Комитета, который имеет отношение к ДАБИ, как известно к самому коррумпированному органу в строительном сегменте Украины, не имеет никакого отношения к концу эпохи бедности в одной депутатской семье и к резком улучшению благосостоянию мамы нардепа из партии Зеленского.

    В конце-концов Клочко все же заместитель члена Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее НАТО. И он же помнит, что именно коррупцию назвал Байден, как главную преграду для членства Украины в НАТО. Ну, не будет же он своими действиями мешать тому, что записано в Конституции Украины. Или будет?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада корупція в Україні партія Слуга народу
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    Квартири, земельні ділянки і авто. Для матері «слуги» Клочка настав кінець епохи бідності