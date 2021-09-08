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    Економіка та фінанси

    Рада вирішила захистити права інвесторів незавершеного будівництва

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    Законопроект встановлює умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва можуть бути об’єктами цивільних прав
    Фото з відкритих джерел

    Законопроєкт унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво

    Верховна Рада в першому читанні прийняла за основу законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутати.

    Що пропонує законопроєкт:

    • встановлює умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва можуть бути об’єктами цивільних прав;
    • запроваджує механізм державної реєстрації права власності на такі об’єкти, особливості іпотеки та реєстрації прав власності на них;
    • впроваджує принцип єдиного вікна, в тому числі на отримання права на будівельні роботи та державну реєстрацію права власності на об’єкт будівництва та його складові частини;
    • вдосконалює процедуру продажу майбутніх об’єктів нерухомості через фонди фінансування будівництва;
    • встановлює розмір державного мита, яке стягується державними нотаріусами за посвідчення договорів відчуження неподільних об’єктів незавершеного будівництва;
    • визначає особливості звернення стягнення у межах виконавчого провадження на такі об’єкти;
    • визначає особливості вчинення правочинів з об’єктами незавершеного будівництва;
    • передбачає створення так званого недоторканного запасу квадратних метрів, доки будинок не здадуть в експлуатацію.

    Отже, ухвалення документу дозволить:

    • створити механізми для прозорого та безпечнішого залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво;
    • запобігти продажу приміщень в об’єкті будівництва, щодо якого відсутнє право на виконання будівельних робіт;
    • запобігти подвійному продажу приміщень в об’єкті будівництва;
    • спростити порядок надання адміністративних послуг з державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, щодо яких до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про спеціальне майнове право на неподільний об’єкт незавершеного будівництва та майбутній об’єкт нерухомості;
    • запобігти зміні технічних характеристик об’єкта (поверховості, функціонального призначення об’єкта будівництва, технічних поверхів, горищ, підвалів тощо) без згоди осіб, які придбали приміщення в об’єкті будівництва;
    • забезпечити належну охорону об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості, права на які зареєстровано за спадкодавцем в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, та які входять до складу спадщини.

    До слова, напередодні стало відомо, що Антикорупційне бюро перевірить «Велике будівництво» Зеленського.

    Нагадаємо також, що ДАБІ таки дозволила побудувати на лівому березі столиці 10-поверхову «багатофункціональну церкву».

    Тим часом «Укрпошта» анонсувала своє «Велике будівництво».

    Теги: Верховна Рада інвестиції будівництво права громадян фінансування будинок майно
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    Рада вирішила захистити права інвесторів незавершеного будівництва