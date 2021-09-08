Юрист назвав переваги Дія Сіті – спецрежиму для ІТ-компаній

Андрій Астапов назвав три причини підтримати Дія Сіті

Керуючий партнер Eterna Law Андрій Астапов проаналізував положення спеціального правового та податкового режиму для ІТ-компаній Дія Сіті та назвав його головні переваги.

Головних причин підтримати Дія Сіті є три, вважає юрист. По-перше, це створення сприятливих податкових умов для інвестування в Україну. А саме, звільнення від оподаткування дивідендів якщо вони виплачуються не частіше, ніж раз на два роки, можливість обирати між податком на виведений капітал за ставкою 9% та податком на прибуток – 18% та отримання податкової знижки при придбанні частки у стартапі.

«Звільнення від оподаткування дивідендів стимулюватиме компанії реінвестувати прибуток у розвиток бізнесу. Це може стати запорукою зростання економіки і, як наслідок, надходжень до бюджету», – впевнений Астапов.

По-друге – гармонізація українського законодавства зі світовим. Наприклад, законом №1667-ІХ (раніше – законопроєкт №4303) імплементуються такі інструменти, як Convertible Loan, Option, Liquidation Preferences, Liquidated Damages, Warranties & Indemnities.

«Усі вони добре знайомі західним інвесторам. Наприклад, Convertible Loan – поширений інструмент у США, Великобританії та більшості країн ЄС», – пояснює експерт.

А також уніфікація українського правового поля із європейським у сфері захисту прав на інтелектуальну власність. Зокрема, передбачено, що майнові права на комп'ютерні програми та бази даних, створені як службові твори, будуть належати роботодавцю.

«Тепер ІТ-компанії не потрібно прописувати окремі положення у договорі чи укладати додаткові угоди «заднім» числом з розробником-ФОП про те, що останній передає свої майнові права на написаний ним код на користь компанії, – вона стає власником таких прав де-факто, автоматично», – пише юрист.

І по-третє – запровадження такої форми взаємодії між роботодавцями та талантами як гіг-контракти.

«Gig-workers – широко розповсюджена форма зайнятості в США та країнах ЄС. Практикують цю форму найму зокрема такі компанії як Google, Amazon, Uber, Lyft, TaskRabbit та багато інших», – зауважив Андрій Астапов.

Усі разом, підсумовує експерт, ці чинники приведуть до збільшення кількості робочих місць, оборотного капіталу ІТ-компаній та обсягу торгових операцій.

Дія Сіті – спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-компаній, резиденти якого отримуватимуть податкові та правові преференції. Проєкт створений Міністерством цифрової трансформації України та має на меті пришвидшити розвиток вітчизняної ІТ-галузі.