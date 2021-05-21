Цінові аномалії на ринку електроенергії викликані адміністративним втручанням, – «Центр Разумкова»

За даними Центра Разумкова, ціни на ринку «на добу наперед» в Україні нижче у понад два рази у порівнянні з Польщею

Цінові аномалії на оптовому ринку електроенергії і вони є наслідком адміністративного втручання у цінову політику і маніпуляцій.

Про це заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Наше дослідження, яке ґрунтується на застосуванні математичного апарату засвідчує низький рівень кореляції між енергетичними ринками України та ЕС. Дана аномалія не може бути пояснена ні чим іншим, крім як штучними маніпуляціями на українському рику», – заявив він в ході дискусії на платформі «Центра Разумкова» в Києві в п’ятницю.

Як зазначив експерт, падіння цін лише частково можна пояснити температурними і погодними факторами, а також тим, що включилась генерація з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

«Але якщо ми подивимось на Польщу, Словаччину і Румунію, то побачимо, що там частка ВДЕ в енергобалансі майже вдвічі більша ніж в Україні, але ціни знизились всього на 5-10%, тоді як в Україні у травні в середньому порівняно з квітнем знизились на понад на 40%», – пояснив Омельченко.

На сьогодні, за даними Центра Разумкова, ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) в Україні нижче у понад два рази у порівнянні з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною.

Він наголосив, що оптові ціни на електроенергію в Україні зараз значно нижче, ніж в Європі. Якщо в січні-квітні 2021 року вони були нижчими на 30-40% від європейських, то в травні - різниця кратно зросла. Так, 11 травня ціна РДН в ОЕС склала 23 євро/МВт, а в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії - в 3 рази вище, тобто 70-72 євро/МВт.

Нагадаємо, штучне адміністративне втручання і маніпуляції трейдерів на оптовому ринку призвели до рекордних збитків всіх державних енергетичних компаній в 2020 році.

Так НЕК «Укренерго» 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Заборгованість компанії складає близько 30 млрд грн, з який понад 11 млрд грн – борг за участь в балансуючому ринку. Цей борг перед виробниками електричної енергії загрожує зриву підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.