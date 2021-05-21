У головному порту штату Техас побудують великий водневий центр

Порт Корпус-Крісті намір виробляти 9 тис тонн зеленого водню в рік

Адміністрація порту Корпус-Крісті в Техасі має намір розвивати інфраструктуру поновлюваних джерел енергії для виробництва зеленого водню і транспортування його споживачам. Новий водневий центр, розташований на території порту, буде включати в себе сонячні батареї, акумуляторні потужності, електролізери і сховища для екологічно чистого палива, – повідомляє H2 View.

Спочатку водневий вузол буде складатися з сонячних батарей загальною потужністю до 210 МВт і акумуляторного сховища потужністю до 840 МВт/год, яке буде забезпечувати електроенергією електролізну установку для виробництва 9 тис тонн зеленого водню щорічно. Передбачається, що в подальшому потужності підприємства можуть бути розширені.

«Ми працюємо над пошуком нових способів реалізації наших зобов'язань щодо зменшення викидів вуглекислого газу. Цей проект не тільки відкриває нові можливості для нашої діяльності, але і безпосередньо задовольняє потреби наших клієнтів, багато з яких використовують водень в своїх виробничих процесах», – сказав генеральний директор порту Корпус-Крісті Шон Стробрідж.