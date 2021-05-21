В Україні залишиться 90% зношених енергопідприємств у разі введення акцизу на «зелений» струм, – експерт

«Дніпрогесу 90 років і дамбу треба ремонтувати. Атомні електростанції майже всі відпрацювали свій ресурс»

У випадку введення в Україні акцизного збору на виробництво «зеленої» енергії розвиток галузі чистої енергетики зупиниться, при цьому в державі залишиться 90% застарілих і брудних енергопідприємств, які ще більше будуть розкрадати наближені до влади особи.

Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, підкресливши, що умови для ведення бізнесу в Україні для іноземних та національних інвесторів нестерпні.

«Соціалісти у владі хочуть красти гроші «зелених» інвесторів у зелену енергетику. Коли хтось думає, що іноземним інвесторам буде краще, то насправді ні. Бо була вилучена певна гарантія з закону про захист іноземних інвестицій. Тому сподіватися на те, що в Україні буде йти оновлення виробничої бази, не варто», - сказав Тинний.

За його словами, в Україні рівень зносу потужностей виробництва електроенергії сягає майже 90%.

«От в цьому році чому так влада поспішає добудувати запорізькі мости? Тому що Дніпрогесу 90 років і дамбу треба ремонтувати. Атомні електростанції майже всі відпрацювали свій ресурс. Все, що пов’язано з державною енергетикою, це завжди крадіжка. Тому і залучали приватних інвесторів, щоб будувати нову чисту відновлювану енергетику, але соціалісти у владі – це біда. Вони завжди один раз крадуть і ніколи не зупиняються», – підкреслив співзасновник УАВЕ.

Він нагадав, що через борги перед підприємствами відновлюваної енергетики в країні спостерігається відтік іноземних інвестицій, який у разі протиправного з боку дердави введення акцизу на зелену енергію тільки посилиться.

«У серпні минулого року, коли було досягнуто важкий компроміс, було проголосовано зміни до закону України про альтернативні джерела енергії. І там стаття 9.4 – це якраз і була таке обумовлення щодо відсутності подальших змін законодавства. Але відразу через пів року вирішили піднімати (тиск акцизним збором – ред.), - зазначив Тинний.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

На думку керуючого партнера консалтингової компанії IMEPOWER, що працює в тому числі, на ринку «зеленої» енергетики, Юрія Кубрушко, позбавлення виробників електроенергії з енергії сонця і вітру нульової ставки на сплату акцизного податку спровокують інвесторів в такі об'єкти ВДЕ-генерації ініціювати нові арбітражні процеси проти України.

Він зазначив, що проект змін до Податкового кодексу, схвалений 12 травня урядом, згідно з яким пропонується виключити е/е ВЕС і СЕС з групи підакцизних товарів, що не підлягають сплаті цього податку, а відповідно встановити для них ставку в розмірі від 3,2% до 40%, фактично означає подальше зниження «зелених» тарифів і рестроспективну зміну законодавства.