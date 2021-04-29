Підсумки 2020 року. Чистий збиток «Укренерго» склав 27,5 млрд грн

Валовий збиток компанії минулого року склав 24 млрд 949 млн грн проти 6 млрд 52 млн грн валового прибутку в 2019-му

У 2019 році «Укренерго» отримало 1,8 млрд грн прибутку

За підсумками 2020 року приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» отримало чисті збитки на суму 27,5 млрд грн проти 1 млрд 857 млн грн чистого прибутку за 2019-й.

Про це свідчить звіт, оприлюднений у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід компанії в минулому році зріс в 2,2 рази (на 31 млрд 921,281 млн грн) – до 58 млрд 249,46 млн грн. Валовий збиток склав 24 млрд 949,916 млн грн проти 6 млрд 52,253 млн грн валового прибутку в 2019-му.

Раніше в «Укренерго» неодноразово відзначали, що основна діяльність оператора з передачі і диспетчеризації в 2020 році є прибутковою, тоді як збитки пов’язані з покладеними на компанію спеціальними зобов’язаннями по населенню і покриттю «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець», витрати по яких повністю не покриваються встановлюваним тарифом.

До слова, чистий збиток НАК «Нафтогаз України» у 2020 році склав 19 млрд грн проти 2,6 млрд грн прибутку у 2019 році.

Після цього Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.