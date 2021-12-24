Цього року «Харківгаз» обстежив понад 6 тис. км газопроводів

В цьому році, під час діагностики мереж, спеціалісти «Харківгазу» виявили та усунули понад 800 пошкоджень ізоляції труб та 30 витоків газу

В Харківській області 1,6 тис. км мереж експлуатуються більше 40 років, 7 тис. км – від 25 до 40 років

Протягом 2021 року, фахівці АТ «Харківгаз» провели комплексне приладове обстеження понад 4,8 тис. км газорозподільних мереж. Це на тисячу кілометрів більше, ніж минулого року. Ще 1,5 тис. км. важкодоступних комунікацій перевірила сучасна мобільна лабораторія. Збільшення протяжності газопроводів, що підлягають приладовому обстеженню, пов’язана зі старінням газорозподільної системи.

Терміни обстеження газових мереж залежать від віку газопроводів. Комплексне приладове обстеження (КПО) газопроводів, які експлуатуються більше 40 років проводиться щорічно. Газопроводи віком 25-40 років обстежуються раз на три роки. Мережі віком до 25 років – раз на п'ять років. В Харківській області 1,6 тис. км мереж експлуатуються більше 40 років, 7 тис. км – від 25 до 40 років.

При комплексному приладовому обстеженні визначається місцезнаходження і глибина закладення газопроводу (для підземних мереж), проводиться його обстеження на наявність корозії, визначається стан захисного ізоляційного покриття та електропотенціалу для підземних сталевих труб. КПО газопроводу проводиться по всій його довжині.

В цьому році, під час діагностики мереж, спеціалісти компанії виявили та усунули понад 800 пошкоджень ізоляції труб та 30 витоків газу.

Обстежувати важкодоступні, підземні газові комунікації Харківщини на витоки газу, з минулого року, розпочала перша пересувна мобільна лабораторія АТ «Харківгаз». Сучасний автомобіль–лабораторія Toyota Hilux обладнаний приладами французької компанії Gazomat, які автоматично визначають наявність метану у повітрі на відстані 8 метрів від авто, при швидкості руху автомобілю до 40 км на годину. Завдяки обладнанню лабораторії та професіоналізму екіпажу, до початку опалювального сезону в області усунуто понад 40 витоків газу на підземних, важкодоступних газопроводах високого, середнього та низького тиску.