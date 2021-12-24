Росія назвала умову для початку переговорів про транзит газу через Україну

Кремль переконує, що питання транзиту російського газу через територію України повинні обговорюватися з точки зору комерції

РФ обурюється, що Україна «через політичні цілі» піднімає питання про продовження договору до терміну його завершення

Росія готова почати переговори про продовження транзиту газу через Україну, коли буде розуміння, хто, в яких обсягах і на яких умовах буде його закуповувати. Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, повідомляє «Риа Новости».

Питання постачання російського газу в країни Західної та Центральної Європи і його транзит через територію України, за словами представника РФ, повинні обговорюватися з точки зору комерції.

«Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах і на яких умовах. Тема транспортування в цьому випадку буде вважатися вторинною», – сказав дипломат.

Він також заявив, що Україна «через політичні цілі» піднімає питання про продовження договору до терміну його завершення.

Нагадаємо, 15 грудня «Газпром» заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною.

Як відомо, газовий шантаж триває. Напередодні Росія відмовилась бронювати поставки палива до ЄС.

Раніше Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

На тлі рішення російського монополіста і на новинах про майбутні холоди ціна газу побила історичний рекорд, вартість тисячі кубометрів зросла до $2150.

Напередодні «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром».

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