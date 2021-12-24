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    Росія назвала умову для початку переговорів про транзит газу через Україну

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    Кремль переконує, що&nbsp;питання транзиту російського газу через територію України повинні обговорюватися з точки зору комерції - Росія назвала умову для початку переговорів про транзит газу через Україну
    Кремль переконує, що питання транзиту російського газу через територію України повинні обговорюватися з точки зору комерції
    фото: ria.ru

    РФ обурюється, що Україна «через політичні цілі» піднімає питання про продовження договору до терміну його завершення

    Росія готова почати переговори про продовження транзиту газу через Україну, коли буде розуміння, хто, в яких обсягах і на яких умовах буде його закуповувати. Про це заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, повідомляє «Риа Новости».

    Питання постачання російського газу в країни Західної та Центральної Європи і його транзит через територію України, за словами представника РФ, повинні обговорюватися з точки зору комерції.

    «Переговори про продовження транзиту можна проводити тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах і на яких умовах. Тема транспортування в цьому випадку буде вважатися вторинною», – сказав дипломат.

    Він також заявив, що Україна «через політичні цілі» піднімає питання про продовження договору до терміну його завершення.

    Нагадаємо, 15 грудня «Газпром» заявив про повне виконання транзитного контракту з Україною.

    Як відомо, газовий шантаж триває. Напередодні Росія відмовилась бронювати поставки палива до ЄС.

    Раніше Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

    На тлі рішення російського монополіста і на новинах про майбутні холоди ціна газу побила історичний рекорд, вартість тисячі кубометрів зросла до $2150.

    Напередодні «Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром».

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    Теги: МЗС ЄС Росія енергетика газ транзит Україна ГТС
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    Росія назвала умову для початку переговорів про транзит газу через Україну