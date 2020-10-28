Covid-фонд не дав економіці «лягти», – глава Укравтодору Кубраков



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Кубраков вкотре нагадав, що 35 млрд грн, які Укравтодор отримав з Covid-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року

Кубраков посилається на висновки експертів Світового банку, які вказують на те, що наслідки коронакризи для України менші, ніж для сусідів

Використовуючи кошти «Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками», держава направила їх і на підтримку системи охорони здоров’я, і на економіку загалом. На сьогодні найефективніше коштами Covid-фонду розпоряджається Укравтодор. За час пандемії не був зупинений жоден дорожній проєкт, а це – мільярдні обороти коштів в українській економіці. На цьому наголосив глава Укравтодору Олександр Кубраков, передає Espreso.tv.

«Вже виконано та оплачено робіт на 20,5 млрд грн. Разом з іншими джерелами фінансування це дало можливість вже отримати на фініші 3 700 км. Будівельний сезон триває – план у 4 000 км буде виконано. Це не просто гарна дорожня інфраструктура – це точка росту економіки, яка не дала нашій економіці «лягти» на початку пандемії і почати відновлюватися раніше, аніж це очікувалося», - написав Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

Глава Укравтодору посилається на висновки експертів Світового банку, які вказують на те, що наслідки коронакризи для України менші, ніж для наших сусідніх країн. Один із запобіжних факторів – це безперервний потік інвестицій у інфраструктуру.

«Адже, нагадаю, що ми не зупиняли жодного дорожнього проєкту за весь час пандемії. А це – мільярдні обороти коштів в українській економіці», - зазначив він.

Кубраков вкотре нагадав, що 35 млрд грн, які Укравтодор отримав з Covid-фонду, планувалося залучити на дороги ще на початку року.

«У відкритому доступі є офіційна презентація наших планів – де суму в 35 млрд грн ми даємо третім джерелом

«

Великого будівництва

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доріг, як «додаткове бюджетне фінансування". Це

мали бути гроші Нафтогазу, які

він отримав від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ці кошти були спрямовані на державні дороги через механізм спецфонду», - пояснив глава Укравтодору.