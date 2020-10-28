Франція очікує повернення жорсткого карантину через спалах Covid-19



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Карантин буде значно м’якшим, аніж під час «першої хвилі» - ЗМІ

Макрон пропонуватиме запровадити жорсткий карантин на наступні чотири тижні, починаючи з опівночі 29 жовтня

Президент Франції Еммануель Макрон має сьогодні, 28 жовтня, оголосити рішення про запровадження в країні жорсткого карантину для стримання епідемії коронавірусу. Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що сьогодні вдень президент скликає засідання Ради національної оборони, на якому мають вирішити, які жорсткі заходи повернути, щоб взяти епідемію під контроль.

Як інформують ЗМІ, Макрон пропонуватиме запровадити жорсткий карантин на наступні чотири тижні на всій материковій Франції, починаючи з опівночі 29 жовтня.

«Водночас, він буде значно м’якшим, аніж під час «першої хвилі»: частина підприємств зможуть продовжувати роботу, залишаться доступними більшість державних установ, де громадяни отримують послуги, також не планують повного закриття шкіл. Закритися доведеться у першу чергу непродуктовим магазинам, барам та ресторанам», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Франції вже протягом двох тижнів у великих містах, серед яких і Париж, діє нічна комендантська година.

Як повідомлялося, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

У неділю, 25 жовтня, Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

Як повідомлялося, у Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.