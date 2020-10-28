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    Після канікул на карантині залишаться вісім шкіл Києва

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    Частина столичних школярів після канікул навчатиметься дистанційно - Після канікул на карантині залишаться вісім шкіл Києва
    Частина столичних школярів після канікул навчатиметься дистанційно

    У всіх школах Києва, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію

    У четвер, 29 жовтня, відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус. 

    «Із 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів у 186 школах Києва через захворювання педагогів і учнів», - сказав мер.

    Він зауважив, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію. А 95% навчальних закладів - 420 шкіл - за заявками директорів уже підключені до опалення.

    «Думаю, учні безпечно зможуть повернутися за парти. Але, підкреслю: ми тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання», - наголосив Кличко.

    Раніше повідомлялося, що після канікул у дистанційному форматі будуть працювати сім шкіл Києва.

    На Київщині школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

    У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.


    Віталій Кличко Київ школа карантин коронавірус
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