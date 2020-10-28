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    Повторний тест підтвердив коронавірус у Кличка

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    Віталій Кличко проводить&nbsp;онлайн-брифінг з дому - Повторний тест підтвердив коронавірус у Кличка
    Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг з дому
    Фото: скріншот відео

    Кличко розповів, як почувається

    У понеділок, 26 жовтня, мер Києва Віталій Кличко зробив повторний тест на коронавірус і він виявився позитивним. Про це столичний голова повідомив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання.

    Кличко розповів, що почувається бадьоро та працює з дому. «Повторний тест, що я зробив у понеділок, теж, на жаль, був позитивним. Єдине із симптомів – що не відчуваю зараз запахів. Температура вже в нормі. П'ю вітаміни. Все нормально», – сказав він. 

    «Почуваюся непогано. Тримаюся бадьоро. Увесь час на телефоні. На зв'язку з міськими службами, контролюю ситуацію», – додав Кличко.

    Нагадаємо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест.

    Як повідомлялося, за даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Також кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    Віталій Кличко Київ хвороби коронавірус
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