ЦПК і заводи Коломойського атакують ВАКС і САП після закриття «Роттердам+», — адвокат



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24 вересня ВАКС, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи «Роттердам +»

Громадська організація «Центр протидії корупції» (ЦПК) та феросплавні завод Ігоря Коломойського об’єднали зусилля, щоб дискредитувати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й Вищий антикорупційний суд та поновити уже закриту за відсутності закладу злочину справу «Роттердам+».

Про це заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«Після того, як суддя Широка відмовилась задовільнити скаргу Чумака щодо закриття справи та підтримала рішення прокурора, з'явились дві аналогічні скарги - від ЦПК та від феросплавних заводів Коломойського. І диво - суддя ці скарги об’єднала в одну, фактично вперше офіційно оформивши стосунки Шабуніна та Коломойського», - повідомила адвокат на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, бурхлива реакція голови ЦПК Віталія Шабуніна на рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи «Роттердам+» та відверті образи на адресу судді в котре підтвердили його заангажованість

Позиція керівництва ЦПК щодо справи «Роттердам+» та її колаборація з групою «Приват» Ігоря Коломойського, на думку Одинець, остаточно дискредитувала цю громадську організацію, яка існує за кошти американських платників податків.

«І тут згадується історична фраза про те, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами, і хочеться додати, що деякі корупціонери вже давно називають себе антикорупціонерами», - наголосила Одинець.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи «Роттердам +». Суд визнав, що прокурор САП прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Справа «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку.

Формула «Роттердам +» діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.