NYT дізналася, що Трамп 10 років не платив податки



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Дональа Трампа звинуватили в несплаті податків протягом 10 років

За інформацією видання, американський лідер в 2016 році, коли став президентом, заплатив тільки $750 прибуткового податку

Президент США Дональд Трамп не сплатив федеральний прибутковий податок за 10 років.

Про це повідомила газета New York Times з посиланням на податкові декларації.

За інформацією видання, американський лідер в 2016 році, коли став президентом, заплатив тільки $750 прибуткового податку, і таку ж суму в 2017 році.

«Він взагалі не платив прибутковий податок за 10 з останніх 15 років – в основному тому, що повідомляв про те, що втрачає більше, ніж заробляє», – пише газета.

Разом з тим адвокат Trump Organization Алан Гартен заявив газеті, що «більша частина фактів, якщо не все, представляється неточною».

Юрист підкреслив, що «за останнє десятиліття Трамп заплатив уряду десятки мільйонів доларів особистих податків».

У свою чергу, газета вказала, що Гартен використовував неточний термін і об'єднав прибутковий податок з іншими податками, сплаченими Трампом.

Пізніше в неділю Трамп в ході пресконференції спростував твердження The New York Times, назвавши їх фабрикацією.

«Насправді я плачу податки», – сказав президент США.

Американський лідер відмовляється робити доступними свої податкові декларації і веде боротьбу за запобігання розкриття фінансової інформації. Трамп протягом багатьох років був відомий як бізнесмен і телеведучий, в політику він прийшов тільки перед виборами 2016 року.