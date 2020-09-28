У Нідерландах готується судове засідання по справі МН17



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У суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути припинені або скасован

В Нідерландах в судовому комплексі «Схіпхол» 28 вересня о 10:00 за місцевим часом відбудеться судове засідання по справі МН17. За попереднім графіком, слухання мають проходити до 2 жовтня,

Про це повідомляє «Укрінформ».

У суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути припинені або скасовані.

У суді також зазначили, що через коронавірус всі присутні мають дотримуватися обов'язкову дистанцію 1,5 метра, а люди з застудою, температурою або поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

Всі охочі можуть стежити за судовим процесом через пряму трансляцію.