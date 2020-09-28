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    У Нідерландах готується судове засідання по справі МН17

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    У Нідерландах готується судове засідання по справі МН17

    У суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути припинені або скасован

    В Нідерландах в судовому комплексі «Схіпхол» 28 вересня о 10:00 за місцевим часом відбудеться судове засідання по справі МН17. За попереднім графіком, слухання мають проходити до 2 жовтня,

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    У суді зазначили, що через коронавірус слухання можуть бути припинені або скасовані.

    У суді також зазначили, що через коронавірус всі присутні мають дотримуватися обов'язкову дистанцію 1,5 метра, а люди з застудою, температурою або поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

    Всі охочі можуть стежити за судовим процесом через пряму трансляцію.

    коронавірус
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