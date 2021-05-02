Де в Україні платять більше: регіони-лідери за розміром середньої зарплати

Найвища нарахована зарплата у березні була в Києві

У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12835 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідерами за розміром середньої зарплати у січні-березні стали наступні адміністративні одиниці (гривень на місяць):

Донецька область – 14306 гривень,

Київська область – 12946 гривень,

Дніпропетровська область – 12914 гривень,

Запорізька область – 12897 гривень.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області – 10132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13612 гривень. Це на 1063 гривні більше, у порівнянні з лютим (12549 гривень). Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві-20132 гривень.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні. Це свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.

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