Де в Україні платять більше: регіони-лідери за розміром середньої зарплати
Найвища нарахована зарплата у березні була в Києві
У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12835 гривень).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Лідерами за розміром середньої зарплати у січні-березні стали наступні адміністративні одиниці (гривень на місяць):
- Донецька область – 14306 гривень,
- Київська область – 12946 гривень,
- Дніпропетровська область – 12914 гривень,
- Запорізька область – 12897 гривень.
В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області – 10132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні. Це свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень.