ЗМІ: голова Конституційного суду призупинив виплату зарплати Тупицькому

З 30 квітня Олександру Тупицькому призупинили виплату зарплати та заборонили користуватися службовим автомобілем

В.о. голови Конституційного суду (КС) Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

У розпорядженні видання «Дзеркало тижня» є документ, підписаний Головатим, від 30 квітня. Підставами для такого розпорядження в.о. голови КС визначив указ Зеленського, яким той скасував призначення Тупицького і Касмініна.

Перед цим до КС, стверджують у виданні, надійшло звернення від нардепа Федора Веніславського – представника президента в суді. Той просив надати інформацію, на якій підставі Тупицький та Касмінін користуються службовими автомобілями та отримують зарплату.

Водночас, Тупицький, який повернувся із лікарняного 30 квітня, у цей же день розпорядився скасувати вказане рішення Головатого. Окрім того, він вимагає службової перевірки щодо його дій. Головатого він називає заступником голови КС.

У виданні вказують, що розпорядження Тупицького видано на бланку голови та зареєстровано в секретаріаті КС. Це може означати, що секретаріат визнає його головою. Разом з тим, розпорядження Головатого також зареєстровано секретаріатом.

Нагадаємо, 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.