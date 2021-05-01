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    Економіка та фінанси

    Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні до кінця року

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    За даними Держстату в березні реальна зарплата зросла на 9,5% проти березня 2020 року&nbsp; - Шмигаль спрогнозував, на скільки зросте середня зарплата в Україні до кінця року
    За даними Держстату в березні реальна зарплата зросла на 9,5% проти березня 2020 року 
    Фото: з відкритих джерел

    Глава уряду заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивний сценарій зростання економіки в країні. Це свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень, написав очільник уряду на своїй сторінці у facebook.

    «За даними Держстату в березні реальна зарплата (тобто з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020 року і склала 13,6 тисячі гривень. Це на 2,2 тисячі гривень більше, ніж було за цей же місяць минулого року. Найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях. Позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тисяч гривень», – зазначив Шмигаль.

    Раніше Держстат показав, які зарплати отримують українці. У січні-березні 2021 року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень. Це на 45,9% більше, ніж в цілому по країні (12 835 гривень). За даними статистичного відомства, також вище середньої по країні зарплата у Донецькій області – 14 306 гривень, у Київській області – 12 946 гривень, у Дніпропетровській області – 12 914 гривень і Запорізькій області – 12 897 гривень.

    Також Національний банк України покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік покращений до 17,8% у порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував у січні.

    Додамо, що малозабезпеченим сім'ям допоможуть започаткувати власний бізнес. Сума допомоги становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлюється законом на 1 січня календарного року. Тобто якщо в цьому році мінімальна зарплата – на рівні 6 тисяч грн, тож розмір допомоги складатиме 90 тисяч грн.

    Тим часом, в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

    Теги: банк зарплата бізнес українці Денис Шмигаль НБУ
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