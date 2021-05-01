В Україні набув чинності річний тариф на газ. Скільки вартуватиме блакитне паливо?

Із 1 травня в Україні почне працювати так званий «річний продукт». Це фіксована ціна на газ, яка діятиме для українців наступні 12 місяців

Усі побутові споживачі газу за замовчуванням переведені на річний контракт з 1 травня

Із 1 травня в Україні починає працювати «річний продукт» – фіксована ціна на газ, яка діятиме для українців наступні 12 місяців. Про це йдеться на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Усі побутові споживачі газу за замовчуванням переведені на річний контракт з 1 травня.

Також газовим компаніям не заборонено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор має намір дозволити газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну.

Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

Разом із тим у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував дане нововведення.

Шмигаль зазначив, що встановлені правила дозволяють газопостачальникам знижувати ціни в межах річного продукту.

«Головне завдання для уряду сьогодні - це встановити зрозумілі, прозорі та справедливі правила на цьому ринку. Для цього з 1 травня в Україні почне працювати так званий «річний продукт». Це фіксована ціна на газ, яка діятиме для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати», – зазначив Шмигаль.

«Тобто, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни. З 1 травня державна компанія НАК «Нафтогаз України» пропонує за річним тарифним планом газ за ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу. Але уряд очікує, що «Нафтогаз» та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку і боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи», – зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що річний продукт – це стабільність і можливість дуже чітко розуміти та прогнозувати свої витрати.

«Річний продукт – це ринковий інструмент і європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань ціни на газ і одночасно дозволяє зберегти всі переваги відкритого ринку газу. Важливо, що українці й надалі можуть вибирати та змінювати постачальника за критеріями ціни і якості послуг», – підсумував Шмигаль.

Раніше «Главком» писав, що з 1 травня на українців чекає низка змін та нововведень: так, знову зросте ціна на газ, а всіх побутових споживачів переведуть на фіксований річний тариф. Також одержувачам житлових субсидій доведеться переоформити заявку на отримання компенсацій. При цьому вимоги для їх призначення стануть більш жорсткими.

Зміни торкнуться також інших аспектів соціальної сфери, карантинних обмежень, проведення ЗНО і відкриття кордонів для туристів.

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