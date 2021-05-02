Фінансисти дали прогноз курсу долара на травень

Експерти обіцяють зміцнення гривні майже до 27,5 грн/долар

В останній тиждень квітня готівковий долар знову порадував тих, хто вірить у міцну гривню і зберігає заощадження на депозитах в національній валюті, сподіваючись заробити більше на відсотках, ніж на зростанні курсу. З п’ятниці по п’ятницю курс гривні зміцнився.

Чого очікувати від курсу на наступному тижні з довгими вихідними і короткими робочими днями читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар, котрий втримався перед минулими вихідними на рубежі 28 гривень, з понеділка почав дешевшати. Спадний тренд продовжувався весь тиждень, у підсумку до п’ятниці у продажу курс знизився на 20 копійок, до 27,81 грн/долар, в покупці – до 27,61 грн/долар.

Нацбанк, який опустив курс перед минулими вихідними відразу на 16 копійок, до 27,90 грн/долар, зміцнював гривню весь тиждень. До п’ятниці вона відіграла у долара ще 15 копійок. В результаті курс опустився до 27,75 грн/долар. Такий же курс залишається і на чотири дні вихідних. На середу, 5 травня, регулятор встановив курс 27,73 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть: передсвяткове зміцнення гривні було очікуваним.

Андрій Шевчишин відзначив, що ні карантин, ні коронавірус не змінили традиційних тенденцій: на травневі гривня завжди міцнішає.

«Попереду довгі великодні і травневі свята, в результаті чого і населення, і компанії підливали валюту в ринок, – аналізує Андрій Шевчишин. – Експортери, які притримували валюту ще пару тижнів тому, потроху її продавали, поки гривня не зміцнилася ще більше. У свою чергу нерезиденти відновили покупки гривневих ОВДП, зокрема, станом на четвер їхній портфель збільшився відразу на 337,4 млн грн».

Олег Пендзин конкретизував, що, по-перше, Україна розмістила на ринку валютні єврооблігації на 1,25 млрд доларів під 6,875% річних з терміном погашення у 2029 році. По-друге, Мінфін підняв прибутковість вище 10% річних за гривневими ОВДП і продав їх в минулий вівторок майже на 10 млрд грн, це в десятки разів більше, ніж на попередньому аукціоні.

«Відсотки за євробондами досить високі, але не грабіжницькі, тим більше на 8 років. Тому з’явилося багато валюти, яка буде адсорбувати попит на внутрішньому ринку», – говорить Олег Пендзин.

А ось попиту на валюту якраз і не буде, впевнений Олександр Охріменко.

«Зараз імпортерам валюта не потрібна – майже весь травень торгівлі не буде, за винятком пального. Закуповувати про запас валюту або товари бізнесу немає сенсу. Це буде тиснути на курс долара до середини травня, штовхаючи його вниз, до 27,5 грн/долар», – аналізує Олександр Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів збігаються: гривня в перший тиждень травня значно зміцниться.

Олег Пендзин очікує, що курс готівкового долара виявиться наступного тижня в коридорі 27,6-27,8 грн/долар. Нижче ніж 27,5 грн/долар, він, на думку експерта, не опуститься, бо Нацбанк у робочі дні між святами викупить надлишки валюти.

«Занадто міцна гривня негативно впливає на доходи бюджету – він недоотримує ПДВ, тому долар по 27 нам поки «не світить», незважаючи на те, що зараз на ринку його надлишок», – резюмував експерт.

Олександр Охріменко додав, що очікує на свята збільшення спреду для готівкового долара до 30-40 копійок за рахунок зменшення курсу покупки. Зараз він 20 копійок.

«Ті, хто вирішать здавати долари на свята – багато втратять, адже банки працювати не будуть, а валютні обмінники не упустять шанс заробити на тих, кому не вистачить гривневої готівки, щоб добре погуляти», – зазначив Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня продовжить залишатися відносно стабільною і буде й далі рухатися в коридорі 27,6-27,8 грн/долар, де і може провести всі свята.

Продавати чи купувати валюту

Продавати готівкові долари під час свят експерти категорично не радять – курс буде вкрай невигідним.

Що стосується покупки – у кожного з них своя думка.

Олег Пендзин рекомендує поки зробити паузу на тиждень-півтора і не купувати долари без крайньої потреби, адже курс може піти вниз ще більше. Експерт нагадав: рік тому на початку травня курс продажу готівкового долара був 27,1 грн, а до 11 травня опустився до 26,84 грн/долар, потім поступово пішов угору.

Андрій Шевчишин впевнений, що Нацбанк не дасть гривні так зміцнитися. Але якщо курс продажу кешу знизиться за наступний тиждень до 27,5 грн/долар, є сенс його купувати як довгострокову інвестицію.

Олександр Охріменко як і раніше вірить у міцну гривню ще як мінімум на два місяці. І радить заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара.

«Зараз середня ставка за гривневими депозитами близько 8% річних. До кінця другого кварталу на них можна заробити більше, ніж на ймовірному зміцненні долара», – нагадав Олександр Охріменко.

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Джерело: Сегодня