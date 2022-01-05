Дефіцит бюджету в 2021 році виявився меншим, ніж очікувалось

У грудні не був виконаний план доходів до держбюджету

Показник дефіцит сягнув 167 млрд грн

За січень-грудень 2021 року загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом у 166,8 млрд грн при розписі у 220,9 млрд грн. Про це повідомляє Мінфін із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

За весь 2021 рік до загального фонду держбюджету надійшло 1084,1 млрд грн або 102,8% (+18,4 млрд грн) від розпису.

Видатки за загальним фондом державного бюджету за січень-грудень становили 1257,8 млрд грн або 98,4% від розпису.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету становили 602,8 млрд грн або 86,2% від запланованих на січень- грудень.

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на фінансування держбюджету залучено 388,3 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 108,9 млрд грн ($3,1 млрд та €778,1 млн).

Також було здійснено випуск ОВДП на 1,8 млрд грн для капіталізації експортно-кредитного агентства та на 20 млрд грн для капіталізації «Укрфінжитла».

Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн, зокрема: 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) від розміщення восьмирічних єврооблігацій під 6,876% річних та їх дорозміщення під 6,3%; 73,4 млрд грн (1,9 млрд SDR) від розподілу спеціальних прав запозичення МВФ; 18,8 млрд грн (0,5 млрд SDR) як другий транш кредиту МВФ у рамках програми stand-by; 18 млрд грн (€588,7 млн) у рамках макрофінансової допомоги ЄС; 7,5 млрд грн (€250 млн) кредитів від Cargill.

При цьому платежі з погашення держборгу за січень-грудень 2021 року склали 441,1 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).

За даними Держказначейства, план доходів до держбюджету в грудні не був виконаний на 11,4%: надійшло 140,2 млрд грн замість очікуваних 158,3 млрд грн.

При цьому не був виконаний як загальний фонд (-10,5%), так і спеціальний (-13,7%).

Однак річний план державного бюджету за доходами був перевиконаний на 1,8% за рахунок 2,8% зайвих доходів загального фонду. Спецфонд не дорахувався 3,1% планових доходів.

За січень-листопад 2021 року дефіцит держбюджету склав 57,4 млрд грн.

Нагадаємо, Україна увійшла в новий рік з 16 млрд грн. За даними казначейства, на єдиному казначейському рахунку станом 1 січня 2022 року залишилося 15 млрд 672 млн грн.