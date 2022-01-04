Казна спорожніла на половину: Україна увійшла в новий рік з 16 млрд грн

Українська казна за місяць спорожніла на половину

Ще місяць тому на єдиному казначейському рахунку було 33,7 млрд грн

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок 2022 року знизилися до неповних 16 млрд грн, зменшившись за місяць на більше ніж половину. Про це повідомляють в Державній казначейській службі.

За даними казначейства, на єдиному казначейському рахунку станом 1 січня 2022 року залишилося 15 млрд 672 млн грн.

Тоді як на 1 грудня на єдиному казначейському рахунку було 33,7 млрд грн. Тобто, за місяць залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на 53,5%.

Водночас, якщо порівняти обсяг залишків з цифрою на початок 2021 року, то сума більша на 3,66 млрд грн, або 30,5%.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку з початку 2021 року становив неповних 9,9 млрд грн на 1 серпня, максимальний – майже 57,5 млрд грн станом на 1 вересня.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.

Простіше кажучи, залишки на ЄКР - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.