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    Економіка та фінанси

    Дефіцит пального в Україні. Уряд ухвалив важливі рішення

    Через російську агресію в Україні виник дефіцит пального - Дефіцит пального в Україні. Уряд ухвалив важливі рішення
    Через російську агресію в Україні виник дефіцит пального

    Уряд максимально спрощує завезення пального в Україну та розширює географію його отримання

    Кабінет міністрі працює над тим, аби пальне в Україні з’явилося в достатній кількості і при цьому його ціна залишалася адекватною до нинішніх реалій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 травня.

    «Усі розуміють, що є об’єктивні причини такої ситуації – Росія цілеспрямовано знищує запаси та переробні можливості в Україні. Тому Мінекономіки працює 24/7, аби подолати дефіцит для всіх споживачів», – підкреслив Шмигаль.

    Прем’єр-міністр зазначив, що уряд максимально спрощує завезення пального в Україну та розширює географію його отримання. Зокрема, під час засідання Кабінет міністрів погодив необхідні регламенти для завезення пального з Азербайджану, країн Перської затоки та Близького Сходу.

    Раніше Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

    Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

    Завдяки транзиту через Польщу Україна найближчим часом зможе отримувати пальне зі США, Нідерландів та інших країн. Очікується, що сусідня держава, виступаючи транзитером пального, зможе забезпечити надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно.

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    Теги: Кабмін росія окупанти війна бензин Україна окупація Денис Шмигаль пальне #stoprussia
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    Дефіцит пального в Україні. Уряд ухвалив важливі рішення