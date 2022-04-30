50 грн за літр. Україна готується до нової бензинової реальності

Спалені росіянами нафтобази – проблема, але не головна

У всіх регіонах України на автозаправках – кілометрові черги. На третьому місяці війни українці вчергове стикнулись з проблемою гострого браку пального: бензину не вистачає по всій країні, продаж лімітований, багато АЗС просто закрилися.

Проте цього разу до чисто об’єктивних причин – воєнного стану і бойових дій – додались й бізнесові. Нафтотрейдери не готові працювати за правилами, які встановив уряд. Попри скасування та зменшення податків і зборів бізнес не вписується у граничні ціни, які визначила влада… Тверезий аналіз усіх обставин доводить: країна вже найближчим часом буде змушена звикати до нової реальності – вартість літра пального сягатиме 50-60 грн.

Уряд обіцяє, що питання дефіциту буде вирішено упродовж тижня-двох. Але, як з'ясував «Главком», проблема, може бути вирішена щонайменше через місяць. Та й це станеться, якщо уряд дуже постарається.

Насправді черги біля автозаправних станцій – лише верхівка айсберга проблем, з якими зіткнулася паливна галузь після початку війни. Точніше, черги – зрозумілий для всіх індикатор. Одна річ дивитися чи читати новини, що десь агресор розбомбив чергову нафтобазу, інша – коли ти сам не маєш чим заправити машину і стоїш у чергах.

Структура паливного ринку

Як розповів «Главкому» директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, у 2021 році споживання в Україні дизельного палива, бензину та зрідженого автогазу склало 8 млн тонн, 2,4 млн тонн та 1,9 млн тонн відповідно. Ще на початку 2022 року в Україні працював один великий нафтопереробний завод у Кременчуці та близько 20 міні-НПЗ, які забезпечували країну 20% необхідних нафтопродуктів. Близько 40% імпорту припадало на Білорусь, 30% – на Росію, інше (приблизно порівну) – на Польщу, Литву та морські постачання з Греції, Італії та Іспанії.

Із 24 лютого зі зрозумілих причин припинили постачання нафтопродуктів з країн, які вторглися в Україну (разом 70% імпорту), плюс було заблоковано морські порти (це ще 5% постачань). Тобто Україна одразу втратила три чверті джерел всього моторного палива. Кременчуцький НПЗ окупанти не обстрілювали досить довго, мабуть, бажаючи захопити завод разом зі сховищами, але коли зрозуміли, що це не вдасться, 2 квітня розбомбили і його. Сподіватися ми могли тепер лише на постачання нафтопродуктів через західний кордон.

В умовах знищення агресором нафтобаз та Кременчуцького НПЗ продавцям пального дуже допомогли податкові пільги (Фото: ДСНС)

Тут треба віддати належне владі: в умовах різкого скорочення поставок нафтопродуктів та знищення запасів палива на нафтобазах 15 березня було прийнято закон, яким на період військового стану на бензин, дизпаливо та скраплений газ було встановлено нульовий акциз, а ставка ПДВ знижена з 20% до 7%.

«Робота Кременчуцького НПЗ та податкові пільги, завдяки яким ціна літра палива впала на 10-12 грн, дали нам можливість протриматися у березні, коли трейдери шукали нові можливості постачання нафтопродуктів з європейських країн», – каже Куюн.

Проблеми західного імпорту

Але в імпорті нафтопродуктів із Європи є інший бік. По-перше, через високі світові ціни на сиру нафту там також існує певний дефіцит пального, у січні-лютому роздрібні ціни на бензин зросли в середньому на 7%. У Європі апріорі немає дешевих марок бензину: наприклад, що таке А-92, який до останнього випускав Кременчуцький НПЗ, у цивілізованому світі давно ніхто не знає. В основному там якісне паливо екстра-класу, і, відповідно, досить дороге.

Ще одна дуже важлива проблема – логістика. Для великих нафтотрейдерів, які вже законтрактували великі обсяги палива для перевезення залізницею, банально бракує вагонів та локомотивів – у Європі вантажоперевезення давно налагоджені, все розписано, і тут такий сюрприз. Одним словом, нафтопродукти гіпотетично можна знайти, але спробуй їх ще доставити в Україну.

Трейдерам не вистачає вагонів, щоб привести до України вже законтрактоване паливо (фото: agrotranslogistic.com)

Невеликі трейдери, які везуть паливо автомобільним транспортом, мають свої проблеми. Великі обсяги вони законтрактувати не можуть, а отже, їхні нафтопродукти будуть апріорі дорожчими. Плюс доставка – автоцистерни можуть по три дні стояти в черзі на митницях, разом гуманітарними колонами та караванами «євроблях» (з початком війни було скасовано мито на ввезення виживаних автомобілів). Зрештою, собівартість такого палива зростає, що, звичайно ж, відбивається на роздрібних цінах на АЗС.

І тут ще одна проблема. Держава скасувавши та зменшивши мита та податки зробила й інший важливий крок – запровадила граничні ціни на нафтопродукти. Донедавна вони становили 34,10 грн за літр бензину, та 38,66 грн – на дизпаливо. Для невеликих мереж автозаправок такі обмеження стали просто непідйомними. Саме про це свідчить велика кількість закритих АЗС.

«Ось для прикладу: вхідна вартість дизельного палива починається від 42 грн за літр, а роздрібна ціна на автозаправках обмежена на рівні 38,66 грн. Бізнес за таких умов працювати просто не може!» – пояснює «Главкому» генеральний директор мережі SunOil, колишній президент асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

За словами експерта, при збільшенні ціни вище за встановлену Міністерством економіки, юридично ніяких санкцій бути не може, але є й інші методи – наприклад, податкова чи СБУ, і мало хто хоче нариватися. Хоча ціна, за якої власник отримує якийсь прибуток, становить зараз 40 грн/л на бензин, та 45 грн/л – на дизельне паливо.

Необдумане рішення

І ось на цьому фоні 24 квітня Верховна Рада зареєструвала законопроект (автори – депутати від фракції «Слуга народу» на чолі з головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, а також представник «Голосу» Ярослав Железняк), яким скасовувалися всі податкові пільги для нафтопродуктів, запроваджені на воєнний період.

Випадково чи ні, але саме після цієї ініціативи на автозаправках по всій країні почали формуватися кілометрові черги. Простих людей зрозуміти можна – під час війни дефіцит палива, його продають дозовано, а тепер ще може й все може подорожчати. На думку експертів ринку, за повної ставки податків реальна ціна на бензин і дизпаливо злетить відповідно мінімум до 52 грн/л та 55 грн/л.

На заправках українських міст вишикувалися неймовірні черги (фото: glavcom.ua)

«Іноді спостерігається відверте рагульство: за словами власників АЗС, багато машин навіть не можуть умістити в бак ті 10 літрів, які відпускають в одні руки. Влазить лише 4-5 літрів, бо бак заповнений», – описує реалії Куюн.

Слід зазначити, що у підсумку Верховна Рада схаменулась і залишила всі податкові пільги. Але вже було пізно. Черги не зникають, те, що відбувається, нагадує ажіотажний попит у супермаркетах на початку війни: «треба брати, що є, бо завтра може взагалі не бути нічого». Наразі запаси палива на АЗС, розраховані на продаж протягом дня, «йдуть» за кілька годин. А великих запасів на заправках трейдери не роблять. «Сьогодні зберігати великий обсяг – наперед прирікати себе на ризик отримати приліт та збільшити збитки», – пояснює Косянчук.

Вихід з ситуації

Міністерка економіки Юлія Свириденко пообіцяла, що протягом наступних семи днів дефіцит палива буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги нафтопродуктів на території Західної Європи. «Зараз ми вирішуємо питання їх ввезення на територію України», – наголосила представниця уряду.

Експерти ринку також наголошують: головне зараз – вирішити логістичні проблеми, що допоможе максимально швидко наповнити ринок. Щоправда, директор «А-95» Куюн упевнений, що за тиждень проблему не вирішити, і навіть якщо уряд найактивнішим чином допоможе бізнесу з вагонами та локомотивами, для стабілізації ситуації буде потрібно мінімум місяць. Гендиректор мережі SunOil Косянчук, у свою чергу, говорить про необхідність вирішити питання пріоритетного митного пропуску нафтопродуктів, а також необхідність зняти обмеження на виїзд за кордон водіям бензовозів у віці від 18 до 60 років.

Окрім цього, необхідно кардинально вирішити питання із державним регулюванням. Уряд, з одного боку, вже пішов назустріч бізнесу і підвищив торгову надбавку на дизпаливо та бензин на 40%, як сказано – «для запобігання дефіциту на автозаправних станціях». Проте експерти стверджують, що від такого збільшення граничної ціни палива фізично товару більше не стане, бо таке підвищення торгової надбавки мало що допоможе.

Наразі, з урахуванням нової максимальної націнки, гранична вартість дизельного палива на АЗС має становини 40,66 грн/л, а бензину – 36,05 грн/л. Це за ринкових цін 45 та 40 грн відповідно. Тобто, деяким трейдерам все одно доведеться або працювати у збиток, або йти з ринку. А це означатиме лише загострення дефіциту.

Онлайн-карту наявності бензину на АЗС

Андрій Кузьмін, «Главком»