Президент доручив пришвидшити транспортування пального з портів ЄС до України

Обсяг транспортування пального має збільшуватися щоденно

Президент України Володимир Зеленський під час наради щодо діяльності виконавчої влади ознайомився із ситуацією стосовно забезпечення громадян пальним та доручив пришвидшити його транспортування від європейських портів до українських споживачів. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Провів сьогодні нараду щодо діяльності виконавчої влади. Головні питання – економічні. Зокрема, про забезпечення українців пальним, про подолання дефіциту пального, який виник після того, як російські ракети зруйнували наш Кременчуцький завод і бази нафтопродуктів по всій державі. Заслухав доповіді про те, що конкретно робиться для організації постачання в Україну достатнього обсягу бензину та інших видів пального. Ключове завдання для урядовців – пришвидшити транспортування пального від європейських портів до наших споживачів. Обсяг такого транспортування має збільшуватися щоденно», – розповів Зеленський.

Крім того, президент заслухав доповідь міністра фінансів про стан виконання державного бюджету.

«Робимо все, щоб держава виконувала всі соціальні зобов'язання попри дефіцит бюджету та свідоме руйнування російською армією нашої економіки. Предметно обговорили й підготовку Плану відновлення країни після війни. Це дуже масштабне завдання, але я не маю сумнівів, що ми його реалізуємо», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину та дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Останні дані станом на 2 травня надала НАК «Нафтогаз України.