Дефіцит пального. Шмигаль попередив про форс-мажори

Пальне на українських АЗС може ще здорожчати

Дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розпові прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Зараз ми завозимо бензин і дизельне пальне, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився лише західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України», - пояснив він.

Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і здорожчала. А це, за його словами, може призвести до здорожчання для споживачів.

«Зараз ми ведемо перемовини, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів лишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Декілька гривень може бути різниця у ціні, але дефіцит буде перекриватися», - наголосив прем'єр.

Як розповів Шмигаль, наразі влада працює над тим, що надолужити дефіцит пального. Зокрема, ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість пального в Україну.

«Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими щодо цього, спокійно до цього ставитися, не панікувати», - резюмував він.

Нагадаємо, через російські ракетні удари в Україні утворився дефіцит пального. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.