Польща допоможе Україні отримувати пальне із США та Європи

У Києві, як і в інших містах України, критично не вистачає бензину

Урядовці очікують, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги

Завдяки транзиту через Польщу Україна найближчим часом зможе отримувати пальне зі США, Нідерландів та інших країн. Очікується, що сусідня держава, виступаючи транзитером пального, зможе забезпечити надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно.

Нині через Польщу імпортується втричі менше можливостей, повідомила на своїй сторінці у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Про це вдалося домовитися на польсько-українському енергетичному форумі, що відбувся 9 травня у Варшаві.

За її словами, за останній місяць обсяг надходжень ледве склав 60 тисяч тонн.

У межах заходу вдалося зібрати представників бізнесу двох держав, а також логістичні підприємства і компанії, які керують паливною інфраструктурою.

«Розраховуємо, що до Польського ресурсу ми зможемо залучити нафтопродукти із США, регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), німецьких, скандинавських і балтійських нафтопереробних заводів. Доставлятися пальне буде комбінованими видами транспорту, імпортуючи його через Польщу», – сказано в повідомленні.

Також Україна отримала розуміння, як можна отримати додаткові обсяги від польських трейдерів, технічні можливості для збільшення перевалки необхідних обсягів уже позначені, зазначила Свириденко.

«Очікуємо, що вже найближчим часом паливні ресурси доставлятимуться швидше, а на українських заправках зникнуть черги», – заявила віцепрем’єрка.

Варто зазначити, що у Києві, як і в інших містах України, критично не вистачає бензину. Мережі АЗС вводять обмеження, а деякі з них просто закрилися або почали продавати пальне за спецталонами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.



