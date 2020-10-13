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    Економіка та фінанси

    Дефіцит вагонів спричинить колапс у промисловості та аграрному секторі, – нардеп

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    Дефіцит вагонів спричинить колапс у промисловості та аграрному секторі, – нардеп

    «Промислові та аграрні підприємства будуть думати, де взяти 21 млрд грн на нові вагони. Про інвестиції в модернізацію доведеться забути»

    Ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і як наслідок - колапс в промисловості та агросекторі. Про це написав народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook.

    «Введення заборони на експлуатацію піввагонів старше 33 років призведе до одночасного списання 12,6 тис.од. тільки в 2021 році. Загалом до списання буде 89 тис.од вагонів усіх типів, виникне величезний дефіцит на ринку рухомого складу. Як наслідок, скорочення промислового виробництва, втрати робочих місць, а головне - негативний вплив на бізнес клімат та інвестиційну привабливість України», - написав Скічко.

    За його словами, дефіцит вагонів спричинить зрив строків відвантаження продукції промисловими та агропідприємствами з наступним зменшенням виробництва і експорту.

    «Промислові та аграрні підприємства будуть думати, де взяти 21 млрд гривень на нові вагони. Про інвестиції в модернізацію на довгий час доведеться забути», - написав депутат.

    На його думку, граничний термін експлуатації вагонів повинен бути, аби не допустити курсування 50-річних "дідусів". «Але при цьому повинен бути посилений контроль за самою процедурою продовження і контролем вагонів після планового ремонту з продовженням»,  - наголосив Скічко.

    Раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати, виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

    Представник компанії «АрселорМиттал» Володимир Ткаченко вважає, що  з намірами «Укрзалізниці» обмежити термін використання вагонів має розібратись Антимонопольний комітет, адже не виключене зловживання компанією своїм монопольним становищем.

    інвестиції Олександр Скічко
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