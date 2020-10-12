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    Норвегія передбачила окремий рядок в бюджеті на водневі проекти

    нова енергія
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    <p>Водень внесе левову частку в подальший розвиток норвезької економіки</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Норвегія передбачила окремий рядок в бюджеті на водневі проекти

    Водень внесе левову частку в подальший розвиток норвезької економіки

     

    Фото: mk-london.co.uk

    На розвиток водневої інфраструктури в бюджеті закладено $10,75 млн

    Уряд Норвегії оголосив про історичні інвестиції в розмірі 100 млн норвезьких крон (10,75 млн доларів) в водневу інфраструктуру в рамках бюджету країни на 2021 рік, - повідомляє H2-View

    Кошти підуть на наступні цілі: створення комплексних виробничо-збутових ланцюжків для водню, сприяння використання водню в нових областях застосування, забезпечення подальшого розвитку технологій для зниження виробничих витрат, збільшення кількості пілотних водневих проектів. 

    «Ці інвестиції мають історичне значення, і допоможуть в найближчі роки реалізувати безліч цікавих водневих проектів. Водень внесе значний вклад в скорочення викидів на національному та глобальному світовому рівні, і створить передумови для подальшого розвитку норвезького бізнесу і промисловості», - заявила міністр енергетики Норвегії Тіна Бру.

    інвестиції Норвегія уряд водень
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