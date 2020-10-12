Норвегія передбачила окремий рядок в бюджеті на водневі проекти нова енергія



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Водень внесе левову частку в подальший розвиток норвезької економіки Фото: mk-london.co.uk

На розвиток водневої інфраструктури в бюджеті закладено $10,75 млн

Уряд Норвегії оголосив про історичні інвестиції в розмірі 100 млн норвезьких крон (10,75 млн доларів) в водневу інфраструктуру в рамках бюджету країни на 2021 рік, - повідомляє H2-View.

Кошти підуть на наступні цілі: створення комплексних виробничо-збутових ланцюжків для водню, сприяння використання водню в нових областях застосування, забезпечення подальшого розвитку технологій для зниження виробничих витрат, збільшення кількості пілотних водневих проектів.

«Ці інвестиції мають історичне значення, і допоможуть в найближчі роки реалізувати безліч цікавих водневих проектів. Водень внесе значний вклад в скорочення викидів на національному та глобальному світовому рівні, і створить передумови для подальшого розвитку норвезького бізнесу і промисловості», - заявила міністр енергетики Норвегії Тіна Бру.