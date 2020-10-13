Через зношеність колій наша залізниця стає небезпечною для людей та вантажів, – експерт



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«Зношення саме верхнього складу колій призводить до того, що зростає кількість сходження і вагонів, і локомотивів»

«Укрзалізниця» має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

«Біля 8 тисяч кілометрів залізничного полотна вимагають або капітального ремонту, або реконструкції. Це надзвичайно великий показник», – розповів Вовк.

За його словами, через це «Укрзалізниця» змушена використовувати такі методи, як зниження швидкості руху поїздів на окремих проблемних ділянках, що призводить як до падіння експлуатаційних показників, тобто, до падіння оборотності вагонів, так і до втрат в цілому і вантажовідправників, і самої «Укрзалізниці», адже через повільне обертання вагонів компанії недоотримують кошти.

Окрім того, зношені колії – це пряма загроза безпеці перевезень залізницею для пасажирів та вантажів.

«Зношення саме верхнього складу колій призводить до того, що зростає кількість сходження і вагонів, і локомотивів. Ми бачимо, що кількість таких надзвичайних подій зростає», - сказав Вовк.

На його думку, «Укрзалізниці» потрібно звернути особливу увагу на інфраструктуру, адже це питання в повній мірі належить до зони відповідальності компанії.

«Сподіваюсь, що нове керівництво зверне увагу на це, і будуть вкладатися кошти в реконструкцію колій і у власне збільшення їх пропускної здатності. Це дуже важливо для припортових станцій, які особливо під час пікових навантажень, особливо восени, коли у нас сезонно зростає вантажопотік і зернових вантажів, і вантажів гірничо-металургійного комплексу, і власне вантажів вугілля, оскільки йде накопичення запасів, то дуже важливо розширювати ці потужності», – підсумував Вовк.

Як повідомляли ЗМІ у 2016-2019 роках виконання планів «Укрзалізниці» по інвестиціям коливалося в межах 62-67%. Це вкрай негативно впливає на стан інфраструктури «Укрзалізниці».

Раніше президент Асоціації «Укрвідтранс», в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що для «Укрзалізниці» першочерговими мають бути інвестиції в розвиток інфраструктури та придбання нових локомотивів.