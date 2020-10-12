XXI століття може виявитися для людства останнім – ООН



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Від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу

Глобальне потепління загрожує існуванню людської цивілізації, тому потрібно діяти зараз

Нинішнє століття може виявитися останнім для людства через загрозу глобального потепління, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, глобальне потепління загрожує існуванню людської цивілізації, тому потрібно діяти зараз.

«Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства. Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності. Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни викликають безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища», - сказав генсек ООН на форумі під егідою міжнародної кліматичної ініціативи TED Countdown.

За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому найбільше від змін клімату страждають бідні і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми.

«В останні 25 років на частку найбагатших 10% населення світу припадало більше половини викидів вуглецю в атмосферу, а на частку найбідніших 50% - всього сім відсотків. Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко», - додав Гутерріш.

Він також закликав уряди всіх країн дотримуватися наступного плану:

пріоритетні інвестиції в «зелені» робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

облік кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальна співпраця в дусі взаємодопомоги і солідарності.

допомога державам, які опинилися у відстаючих в боротьбі за здоровий клімат на планеті.

Гутерріш також нагадав, що необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія, щоб не сталося катастрофи, проте поки ці рекомендації вчених не виконуються.

Також нагадаємо, що вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на Землі. Зміна клімату також провокує збільшення кислотності морської води через поглинання вуглекислого газу з атмосфери, підвищення рівня моря, втрату кисню і відступ морського льоду.

Нагадаємо, що науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.