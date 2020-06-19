Держава має надати пріоритетне право «Укргазвидобуванню» в отриманні ліцензії з розробки шельфу Чорного моря, – Рибчич



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«Укргазвидобування» має отримати від уряду ліцензію на розвідку та подальший промисловий видобуток природного газу на шельфі Чорного моря, – Ілля Рибчич

«Укргазвидобування» володіє всіма технологіями роботи на шельфі

Український уряд найближчим часом має затвердити рішення щодо надання пріоритетного права в отриманні ліцензії на розвідку та подальший промисловий видобуток природного газу на шельфі Чорного моря державній компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України».

Таку думку висловив в коментарі «Главкому» Ілля Рибчич, який очолював «Укргазвидобування» у 1998-2010 рр (з перервами) на вчорашню заяву діючого голови «Нафтогазу» Андрія Коболева щодо не можливості проведення конкурсу на продаж ділянок чорноморського шельфу в звязку з нестабільною економічною ситуацією та анексією АРК Крим.

«На мою думку потрібно надати пріоритет на отримання ліцензії на велику ділянку в Чорному морі «Укргазвидобуванню», яке змогло б проводити самостійно розвідку з подальшою розробкою. В той же час для зменшення ризику військового конфлікту на ділянках розробки морського шельфу, потрібно, щоб держава провела конкурс, та надала одну з ділянок великій іноземній компанії, з умовою на протязі року приступити до розвідувального буріння!», - Ілля Рибчич

Ілля Рибчич підкреслив, що «Укргазвидобування» володіє всіма технологіями роботи на шельфі. Компанія свого часу мала спільну діяльність з «Чорноморнафтогазом». Були профінансовані розробка родовищ в Криму, таких як Одеське і Суботіна, введені родовища на Азовському морі.

Нагадаємо, вчора під час онлайн-конференції голова «Нафтогазу» Андрій Коболев вперше публічно повідомив, що через проблеми, які є в Чорному морі, через потенційну можливість російської військової агресії, через несприятливий глобальний економічний клімат, - конкурс на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря з залученням «Нафтогазу», як потенційного партнера зі сторони держави,навряд чи можна провести.

Коболев вказав, що сьогодні «Нафтогазу» потрібно надати дозвіл на проведення сейсмічних робіт на шельфі, а потім, коли буде реальний попит на ділянки,- провести конкурс по залученню великої компанії -мейджера.