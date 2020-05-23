ДТЕК «Нафтогаз» отримав видобуток газу з ущільнених пісковиків з глибини понад 5 км



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ДТЕК «Нафтогаз» здійснив видобуток газу з глибокої свердловини Семиренківського родовища

Видобуток газу з глибокої свердловини дозволяє залучати в розробку нові важковидобувні запаси

ДТЕК «Нафтогаз» успішно виконав роботи з інтенсифікації глибокої свердловини Семиренківського родовища, в результаті якої вдалося отримати промисловий приплив газу та конденсату і повернути свердловину у видобувний фонд. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, Що інтенсифікація проводилася в пласті з низькою проникністю на глибині понад 5000 м в умовах високих тисків та температур.

«Зважаючи на комплекс складних вихідних геолого-технологічних факторів у свердловині, успішно виконати інтенсифікацію дозволив запроваджений в ДТЕК «Нафтогаз» системний підхід до адаптації сучасних технологій. До проєкту були залучені співробітники багатьох підрозділів, провідні міжнародні та українські сервісні компанії, а також профільні члени постійно діючої Експертної ради», – зазначив керівник технологічного центру компанії Максим Дорохов.

Директор з видобутку та переробки вуглеводнів ДТЕК Нафтогаз Олексій Раптанов підкреслив: «Проведена інтенсифікація показує можливість та ефективність виконання подібних робіт на глибинах більше 5 000 м в умовах високих тисків і температур. Це дозволяє залучати в розробку нові важковидобувні запаси, що на сьогодні стратегічно важливо для збільшення видобутку газу та досягнення енергонезалежності України».

Нагадаємо, ДТЕК «Нафтогаз» за перший квартал 2020 року сплатив 11,5 млн грн ренти за користування надрами до бюджетів всіх рівнів Полтавської області.