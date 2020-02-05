Справу ексзаступника глави Укргазвидобування Тамразова скеровано до Антикорупційного суду



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Олексій Тамразов обіймав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року

За версією слідства, Тамразов намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. доларів США співробітнику Генеральної прокуратури України

Справу керівника онлайн-видання Insider та експершого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова щодо хабара прокурору Костянтину Кулику направили до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що підозрюваного було викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у сумі $100 тис. за вжиття заходів з боку прокурора щодо скасування накладеного арешту під час розгляду відповідного клопотання, поданого до суду.

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», який намагався надати неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. доларів США співробітнику Генеральної прокуратури України за сприяння у скасуванні арешту, накладеного на газ», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що підозрюваного було затримано у 2018 році під час надання неправомірної вигоди та інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Олексій Тамразов обіймав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року. Також він є власником видання Insider.