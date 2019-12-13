Держава монетизувала пільги для близько 48 тис. користувачів газу Волині



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У разі виникнення заборгованості на суму більше 340 грн органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії

З 1 жовтня для майже 48 тис. споживачів газу Волинської області змінився порядок надання державних пільг – вони монетизовані. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги.

Із жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою на руки, або безготівково в Ощадбанк. Тому надалі платіж за спожитий природний газ нараховується їм у повному обсязі без врахування пільгової знижки.

«Частина пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно та повністю розрахуватись за спожитий газ», – розповідає директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Усі інші пільговики отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в Ощадбанку. Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT «Ощадбанк». При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно.

Зі свого боку ТОВ «Волиньгаз збут» нагадує про те, що в разі виникнення заборгованості на суму більше 340 грн органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії.