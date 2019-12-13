Міністр енергетики України розповів про переговори з «Газпромом»



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Міністр енергетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель

Оржель пояснив, чому Росії варто погодитися на газову пропозицію України

Довгостроковий контракт на транзит російського газу з чітко визначеними обсягами поставок є плюсом і фактором стабільності не тільки для української сторони, але і для Європейського Союзу і російського «Газпрому».

Про це заявив міністр енергетики і захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

«Ми стоїмо на тому, що повинен бути довгостроковий контракт з чітко визначеними обсягами для того, щоб, з одного боку, забезпечити прибутковість нашої газової інфраструктури. З іншого боку, ми говоримо, що і європейці просять про відповідні обсяги і термін. На мій погляд, це певний плюс, зокрема, і для «Газпрому», тому що це і стабільні обсяги поставки на основний ринок споживання», - сказав Оржель.

«Якщо європейці кажуть, що для них це було б фактором стабільності, то для «Газпрому» це теж фактор стабільності для реалізації власної товарної продукції», - додав він.

За словами міністра, новий контракт після завершення дії договору, що закінчується цьогоріч, є важливим для всіх сторін переговорів. Тому переговори тривають.

«Поки що переговори йдуть. Як сказав Юрій Юрійович Вітренко (виконавчий директор НАК «Нафтогаз України», - ред.), домовилися домовлятися далі. Так, щоб не у ворожій риториці, а все ж повноцінно знаходити можливості для компромісу», - пояснив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, в австрійській столиці Відні пройдуть російсько-українські переговори щодо газу.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови України для транзиту російського газу в Європу у 2020 році.

Зазначимо, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель допускає ймовірність того, що Україна повернеться до прямих поставок газу із РФ.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

НАК «Нафтогаз України» заявив, що двосторонні переговори міністрів енергетики України і Росії були узгоджені з Європейською комісією.

«Укладання договору про транзит газу буде найкращою новиною для всіх залучених сторін», - вважає віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.

Відомо, що «Газпром» може виплатити Україні 3 мільярди доларів боргу газом.

До слова, прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.