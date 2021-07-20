Держава виграла від формули «Роттердам+», програв від неї тільки Коломойський – економіст

«Мені доволі кумедно чути, що держава від цього програла»

Формула визначення вартості вугілля «Роттердам+» була вигідна для держави Україна, однак суперечила інтересам феросплавних заводів олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Наш».

«Мені доволі кумедно чути, що держава від цього програла. Тому що насправді держава від цього виграла, тому що вона отримала можливість, щоби газові, вугільні державні підприємства отримували значно більше коштів за вугілля, яке вони видобувають, відповідно скорочується їх збитковість. А от якраз хто постраждав – це постраждали якраз феросплавні заводи Коломойського, тому він і розгорнув цю медіа-кампанію», – заявив економіст в ефірі телеканалу.

Він наголосив, що формула «Роттердам+» була застосована на прозорому і європейському принципу імпортного паритету.

«А що таке формула «Роттердам+»? Це формування, як для будь-якого сировинного товару, ціни на базі певного індексу, який встановлюється на якійсь загальновизнаній площадці. Такою загальновизнаною площадкою є індекс на базі Роттердаму», – пояснив Кушнірук.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.