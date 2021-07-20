Банани проти буряків. Карикатурист висміяв ціни на продукти в Росії (фото)

Нещодавно під час прямої лінії Володимиру Путіну поставили запитання про ціни на продукти

Йолкін зобразив буряк з морквою, які з подивом озираються і бачать, що їх наздоганяє екзотичний фрукт, а саме банан

Варто громадянам поскаржитися Путіну на те, що морква в Росії дорожче бананів, як ціни на екзотичні фрукти почали стрімко зростати. Навіть овочі не схвалюють такої політики, вважає художник Сергій Йолкін, який створив чергову гостру карикатуру.

Йолкін зобразив на вершині «цінової політики» традиційні овочі, а саме буряк з морквою, які з подивом озираються і бачать, що їх наздоганяє екзотичний фрукт, а саме банан. Він із радісним вигуком звертається до овочів: «Друзі, я вас наздогнав!»

Фото: Сергій Йолкін

Нагадаємо, що нещодавно під час прямої лінії Володимиру Путіну поставили запитання про ціни на продукти, а саме запитали, чому банани дешевші за моркву.

Володимир Путін зазначив, що проблема є. Глава Росії наголосив на тому, що своєї продукції РФ не вистачило. «Зараз скажу. Не лише морква, там і картопля. Тому що у нас своєї продукції не вистачило. Минулого року ми виготовили 19 мільйонів тонн картоплі, а цього року буде 20 мільйонів тонн – цього вже буде достатньо», – резюмував він.

Днями стало відомо, що ціни на банани в Росії також почали зростати.

Додамо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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