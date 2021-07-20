У відновленні справи «Роттердам+» зацікавлений виключно Коломойський – адвокат

«Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів єдині в Україні думають, що вони потерпілі»

Єдиними «потерпілими» за всі 4 роки розслідування справи «Роттердам+» виявилися два феросплавні заводи Ігоря Коломойського. Про це повідомила адвокат Ірина Одинець в ефірі телеканалу «Наш».

«Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів єдині в Україні думають, що вони потерпілі. Проте жодної експертизи ними в справі так і не долучено про їх збитки та про розмір їх збитків», – повідомила Одинець.

Саме ці заводи єдині в країні, хто не згоден з рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрити справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину.

«Єдиними особами в цій кримінальній справі є Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів, які належать Ігорю Валерійовичу Коломойському, які кожного разу намагаються скасувати закриття цієї справи і намагаються маніпулювати судовими рішеннями», – наголосила Одинець.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.