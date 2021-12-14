Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть на будівництві доріг

«Вже не крадуть на товщині покриття, крадуть на якості»

Державна аудиторська служба виявила втрати на тендерах із будівництва доріг в розмірі 40 млн. грн. Наразі корупційні схеми зосереджені на зведенні неякісного дорожнього покриття, розповів голова відомства Геннадій Пліс в інтерв'ю «Главкому».

«Зараз вже на будівництві доріг ніхто не краде, скажімо, на товщині покриття, а крадуть на якості. Але з методологією визначення цієї якості та її порівнянням з умовним еталоном є великі проблеми. Цей еталон діє тільки на час здачі дороги в експлуатацію, а якщо минуло пів року – вже ні. І ця методологія, попри наші прохання, чомусь не з’являється. В «Укрдорякості» чомусь немає часу на її розробку. От завтра впаде міст – і неможливо довести, що він був неякісним, бо нема відповідної методики. Сподіваємося, що уряд та міністр інфраструктури, що раніше був керівником «Укравтодору» і добре в цьому розуміється, відреагує на цю проблему», – наголошує голова відомства.

Наразі саме «Укрдорякість» надає роз’яснення, як використовувати законодавство в плані актів виконаних робіт і всього іншого.

«Він є підлеглим «Укравтодору». Тому можна написати листа, що ви вбачаєте якесь порушення «Укравтодору», але я не впевнений, що ви отримаєте роз’яснення, яке його підтвердить. Тому ми направили рекомендацію і прохання до прем’єр-міністра щодо виведення з управління «Укравтодору» цього інституту», – сказав Пліс.

Пліс також зазначив, що перевірка тендерів із будівництва доріг завершена, але перевірили не весь Covid-фонд. «Для нас це – неефективний захід, бо багато там не знайдеш. Ці гроші пішли на різні доплати, а частина – на «Укравтодор». Тендери по дорогах ми перевірили, і знайшли там 40 млн втрат», – зазначає голови Державної аудиторської служби.

Нагадаємо, уряд анонсував перший платний автобан в Україні. Його будівництво стартує вже наступного року.

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