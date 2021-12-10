Перша платна дорога в Україні: де та коли вона з’явиться

Уряд анонсував перший платний автобан в Україні. Його будівництво стартує вже наступного року

Будівництво першої платної дороги в Україні почнеться вже наступного року. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Будівництво концесійного автобану – один з найочікуваніших проектів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років – це «економічний злочин» проти держави Україна. «Краковець-Броди-Рівне» має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію», – наголосив Шмигаль.

Протяжність дороги має скласти близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин.

Дорога буде розрахована на швидкість 130 км/год.

Автобан Краковець-Броди-Рівне обговорюють вже близько 20 років. Але приватного інвестора для нього не знайшли. Тому будуватимуть на умовах державно-приватного партнерства.

Кабмін у 2020 році затвердив максимальний розмір плати за користування платними дорогами. Він становить:

для легкових автомобілів – €0,023 за 1 км;

для вантажівок до 12 тонн та автобусів – €0,045 за 1 км.

Раніше повідомлялося, що в Україні має з’явитися шість платних доріг:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);

Бориспіль-Полтава (М-03);

Херсон-Миколаїв (М-14);

Київ-Житомир-Рівне (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

Але, треба відзначити, що ці плани постійно змінюються. Тож, не виключено, що наступного року ми отримаємо новий список.