  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Перша платна дорога в Україні: де та коли вона з’явиться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні збудують першу платну дорогу - Перша платна дорога в Україні: де та коли вона з’явиться
    В Україні збудують першу платну дорогу
    фото з відкритих джерел

    Уряд анонсував перший платний автобан в Україні. Його будівництво стартує вже наступного року

    Будівництво першої платної дороги в Україні почнеться вже наступного року. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Будівництво концесійного автобану – один з найочікуваніших проектів для країни. Відсутність таких доріг протягом 30 років – це «економічний злочин» проти держави Україна. «Краковець-Броди-Рівне» має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Маємо якнайшвидше розпочати його реалізацію», – наголосив Шмигаль.

    Протяжність дороги має скласти близько 280 км, а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин.

    Дорога буде розрахована на швидкість 130 км/год.

    Автобан Краковець-Броди-Рівне обговорюють вже близько 20 років. Але приватного інвестора для нього не знайшли. Тому будуватимуть на умовах державно-приватного партнерства.

    Кабмін у 2020 році затвердив максимальний розмір плати за користування платними дорогами. Він становить:

    • для легкових автомобілів – €0,023 за 1 км;
    • для вантажівок до 12 тонн та автобусів – €0,045 за 1 км.

    Раніше повідомлялося, що в Україні має з’явитися шість платних доріг:

    • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
    • Бориспіль-Полтава (М-03);
    • Херсон-Миколаїв (М-14);
    • Київ-Житомир-Рівне (М-06);
    • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);
    • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

    Але, треба відзначити, що ці плани постійно змінюються. Тож, не виключено, що наступного року ми отримаємо новий список.

    Теги: Укравтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перша платна дорога в Україні: де та коли вона з’явиться